شكرا لقرائتكم خبر عن حاولوا الوصول للمشاعر المقدسة.. متحدث «الداخلية» يكشف عدد المخالفين لتنظيمات الحج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحالمتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب عدد من ضبطوا مخالفين لتنظيمات وتعليمات الحج، بمحاولة الوصول للمشاعر المقدسة.

وأبان خلال المؤتمر الصحفي لحج عام 1442هـ، أن عدد المخالفين وصل إلى 356 مخالفاً، وأنه طبقت عليهم الغرامات النظامية، داعياً الجميع لعدم مخالفة أنظمة وتعليمات الحج.

وأكد الشلهوب أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج تمت بنجاح، وتمت مباشرة المرحلة الثالثة من خطط الحج الخاصة بالمبيت في منى.