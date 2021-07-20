شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يؤكد أهمية التوزيع العادل للقاحات ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملك الادرني عبدالله الثاني ضرورة ضمان التوزيع العادل والفاعل للقاحات لجميع البلدان لتعزيز الجهود الدولية المبذولة في التصدي للجائحة، منوها بجهود الأردن في توفير اللقاحات ضد "كورونا" للمواطنين والمقيمين واللاجئين، حيث كان الأردن من أوائل الدول في العالم التي وفرت المطاعيم بشكل مجاني للاجئين.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية اليوم الثلاثاء ان ذلك جاء خلال لقاء ملك الاردن في واشنطن الليلة الماضية مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، حيث تناول اللقاء، الجهود الدولية لتوفير اللقاحات ضد "كورونا"

وأشاد عبدالله الثاني بتعاون شركة فايزر مع الأردن في توفير اللقاحات للاجئين، لافتا إلى خطة المملكة لزيادة عدد متلقي اللقاحات بهدف الحد من تداعيات الجائحة والمضي قدما في خطة فتح المدارس والجامعات في شهر سبتمبر .