شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في متصفح «مايكروسوفت إيدج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عالي الخطورة بشأن ثغرات في مايكروسوفت إيدج. وأوضح المركز أن هذه الثغرات تُمكن المهاجم من تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وتنفيذ برمجيات خبيثة. وأوصى بتحديث المنتج المتأثر بالإصدار الذي كشفت عنه الشركة مؤخراً، عبر الرابط التالي :هنا.

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في متصفح «مايكروسوفت إيدج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.