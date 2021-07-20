شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية»: ابتداءً من الأحد 1 أغسطس التحصين شرطاً لدخول قاعات الأفراح والمولات والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.
وأوضحت أن المنشآت العامة والخاصة التي يسمح بدخولها بعد التحصين هي :
– المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام.
– المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل.
– قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.
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