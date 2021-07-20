شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية»: ابتداءً من الأحد 1 أغسطس التحصين شرطاً لدخول قاعات الأفراح والمولات والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت أن المنشآت العامة والخاصة التي يسمح بدخولها بعد التحصين هي :

– المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام.

– المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل.

– قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.