شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الداخلية»: نجاح المرحلتان الأولى والثانية من خطط الحج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب نجاح المرحلتان الأولى والثانية من خطط الحج لهذا العام.وأضاف في المؤتمر الصحفي، مساء اليوم ، أنه تمت مباشرة المرحلة الثالثة من خطط الحج الخاصة بالمبيت في مشعر منى.
وكان المتحدث قد أعلن أمس عن ضبط مخالفين أثناء محاولتهما دخول مشعر عرفات بطريقة مخالفة.
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