شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الداخلية»: نجاح المرحلتان الأولى والثانية من خطط الحج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب نجاح المرحلتان الأولى والثانية من خطط الحج لهذا العام.وأضاف في المؤتمر الصحفي، مساء اليوم ، أنه تمت مباشرة المرحلة الثالثة من خطط الحج الخاصة بالمبيت في مشعر منى.

وكان المتحدث قد أعلن أمس عن ضبط مخالفين أثناء محاولتهما دخول مشعر عرفات بطريقة مخالفة.