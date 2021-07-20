شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يشن غارة جوية على حركة الشباب بولاية غلمدغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت القوات الخاصة للجيش الوطني الصومالي "الكوماندوز"، اليوم الثلاثاء، غارة جوية على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في ولاية غلمدغ وسط البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الصومالية إلى أن ذلك جاء خلال عملية أمنية مشتركة مع القوات الأمريكية في أفريقيا، موضحة أنه لم يصب أحد من المدنيين.

وتشن القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" غارات منتظمة بالتعاون مع الجيش الوطني الصومالي للقضاء على حركة الشباب في المناطق الشرقية بولاية غلمدغ وسط البلاد.