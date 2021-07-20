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ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

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دبي - محمود عبدالرازق - الديوان الملكي الهاشمي نشر تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "الملك عبدالله الثاني يلتقي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان".

يذكر أن ملك الأردن كان في زيارة للبيت الأبيض، كأول زعيم في الشرق الأوسط يلتقي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في أمريكا، في زيارة وصفها المراقبون بـ "التاريخية".

وخلال زيارته، اجتمع العاهل الأردني، بمسؤولين عسكريين أمريكيين، وناقش والمسؤولين الأمريكيين سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، الأردني والأمريكي، خاصة في المجالين، العسكري والأمني، بالإضافة إلى بحث المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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