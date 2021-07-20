شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، حيث سجلت القيصومة أعلى درجة حرارة بواقع 4ْ8 .

وتضمنت المدن الأعلى حرارة اليوم في المملكة:

– القيصومة 4ْ8.

– النعيرية 4ْ7.7 (محطة أتوماتيكية).

– رفحاء 4ْ7.

– المدينة المنورة وعرعر وسكاكا 4ْ5.

– الأحساء 4ْ4.6 .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة ، الشرقية ، الرياض ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة، بينما تنشط الرياح على شمال ووسط وشرق المملكة مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.