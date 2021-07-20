روحاني: إيران تعتبر أمن العراق من أمنها وتعارض أي تدخل أجنبي في المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye

طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية في هذا الشأن، أن الرئيس الإيراني أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي أن إيران والعراق لديهما قواسم مشتركة قوية تربط البلدين معا، قائلا: "نعتبر أمن العراق أمننا وندعم وجوده في التفاعلات الإقليمية".

وأشار روحاني خلال المحادثة إلى أن "الولايات المتحدة تلعب دورا مزدوجا في محاربة الإرهاب، فاللعبة الأمريكية المعقدة في العراق لا تساهم في أمن واستقرار البلاد"، مؤكدا معارضة بلاده لأي تدخل أجنبي في المنطقة.

كما أكد أن نتائج وثمار التعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق تتجاوز البلدين وتضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

بدوره، وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات بين إيران والعراق بأنها ودية للغاية وقوية، ويشدد على جهود تطوير وتعميق العلاقات واستمرار التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين في المستقبل.

يشار إلى أن إيران أبدت، اليوم الثلاثاء، استعدادها للتعاون مع الحكومة العراقية لمواجهة تنظيمات الإرهاب عقب تفجير بغداد.