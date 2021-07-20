شكرا لقرائتكم خبر عن "مفوضية الانتخابات" الليبية تدعو لمواصلة التسجيل من أجل عودة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت المفوضية الليبية العليا للانتخابات أن عملية تسجيل الناخبين ما زالت مستمرة، وأنها رصدت حتى الآن تسجيل أكثر من 2.5 مليون ناخب في الاستحقاق المقرر له 24 ديسمبر المُقبل.
ووفقا لما ذكرته بوابة "الوسط"، اليوم الثلاثاء، فقد دعت المفوضية، الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات التي ستقود إلى بناء وطن آمن مستقر وينعم بالسلام، ونبهت المواطنين، الذين سبق لهم التسجيل في أي استحقاق انتخابي، إلى أنهم يعدون مسجلين كناخبين ولا داعي لإعادة التسجيل مرة أخرى.