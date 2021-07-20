شكرا لقرائتكم خبر عن "مفوضية الانتخابات" الليبية تدعو لمواصلة التسجيل من أجل عودة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المفوضية الليبية العليا للانتخابات أن عملية تسجيل الناخبين ما زالت مستمرة، وأنها رصدت حتى الآن تسجيل أكثر من 2.5 مليون ناخب في الاستحقاق المقرر له 24 ديسمبر المُقبل.