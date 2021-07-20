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"مفوضية الانتخابات" الليبية تدعو لمواصلة التسجيل من أجل عودة الاستقرار

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القاهرة - سامية سيد - أكدت المفوضية الليبية العليا للانتخابات أن عملية تسجيل الناخبين ما زالت مستمرة، وأنها رصدت حتى الآن تسجيل أكثر من 2.5 مليون ناخب في الاستحقاق المقرر له 24 ديسمبر المُقبل.

ووفقا لما ذكرته بوابة "الوسط"، اليوم الثلاثاء، فقد دعت المفوضية، الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات التي ستقود إلى بناء وطن آمن مستقر وينعم بالسلام، ونبهت المواطنين، الذين سبق لهم التسجيل في أي استحقاق انتخابي، إلى أنهم يعدون مسجلين كناخبين ولا داعي لإعادة التسجيل مرة أخرى.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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