شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تستقبل المصلين في أول يوم العيد بالبخور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الصفحة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، كواليس استقبال المصليين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث نشرت الصفحة عبر تويتر، صورا من عملية استقبال المصليين وتبخيرهم قبل دخولهم الحرم الشريف.

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 164 يوماً 1873 مسجداً.واس.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعيه المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.