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شؤون الحرمين تستقبل المصلين في أول يوم العيد بالبخور.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وثقت الصفحة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية ، كواليس استقبال المصليين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث نشرت الصفحة عبر تويتر، صورا من عملية استقبال المصليين وتبخيرهم قبل دخولهم الحرم الشريف.

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 164 يوماً 1873 مسجداً.واس.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة.

 

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وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعيه المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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