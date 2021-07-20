شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة تبدأ أعمال النظافة بمشعر عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشرت آليات ومعدات أمانة مكة المكرمة أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج له، حيث وزعت إدارة النظافة بالأمانة فِرقها الميدانية الخاصة بأعمال النظافة فى مشعر عرفات، وتم تنفيذ خطة الأمانة خلال يوم الوقفة، فيما استكملت الفِرق الأخرى أعمال النظافة فى مشعرى مزدلفة ومنى، وفق واس.

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من الآليات والعمال للبدء في تنفيذ هذه الأعمال، حيث تضمنت هذه المرحلة من الخطة رفع وإزالة المخلفات وتفريغ الصناديق وحاويات النفايات الموزعة في كامل المشعر.

وقامت الأمانة بتقسيم العمل في جميع مناطق المشاعر المقدسة والعمل خلال الفترتين (الصباحية والمسائية) حتى نهاية الموسم، مع تخصيص عدد من فِرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج بإشراف من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

ومن جهة أخرى تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص منشأة الجمرات بمشعر منى؛ لمتابعة الأعمال الميدانية المتعلقة بالنظافة العامة والإصحاح البيئي والإشراف على أوضاع الحجاج خلال توجههم للمنشأة لأداء شعيرة رمي الجمرات.



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