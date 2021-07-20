العراق: الحصيلة النهائية لحادث تفجير الصدر 30 قتيلا و50 مصابا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، الحصيلة النهائية لضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة الصدر والتي بلغت مقتل 30 عراقيا وإصابة 50 آخرين.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إنه "في إطار المتابعة الدقيقة لتفاصيل الحادث الإجرامي الذي وقع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، يوم أمس، وراح ضحيته عدد من الأبرياء الآمنين، ولاحقا للمعلومة الأولية التي أعلنتها خلية الإعلام الأمني بشأن التفجير الإرهابي، تود الخلية أن تبين أنه وبعد إكمال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا؛ ما أدى لاستشهاد30 مواطناً وإصابة 50 آخرين".

وأضافت الخلية، "ومن جانبها شرعت الاجهزة الاستخبارية في جمع المعلومات الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية المجرمة التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم بعد أن اقترفت أيديهم هذا الاعتداء الغاشم".