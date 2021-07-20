شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يدينان هجوم سوق مدينة الصدر العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة، اليوم الثلاثاء، الهجوم المروع بالقنابل الذي استهدف مدنيين في سوق بمدينة الصدر بالعراق.

جاء ذلك في بيان للمنظمة أوردته وكالة الأنباء العراقية، اعتبرت فيه أن هذا الهجوم المميت قبيل عيد الأضحى هو تذكير لنا جميعا بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدودا.

كما استنكر سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، التفجير الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر وخلف عشرات الضحايا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن هوث قوله،"مرة أخرى قُتل وجُرح عدد من الأبرياء العراقيين في فجر عيد الأضحى المبارك، اللعنة لجماعة (داعش) الإرهابية التي يجب هزيمتها".

ومن جانبها، أدانت السفارة الألمانية لدى العراق حادث التفجير الإرهابي، وأعربت في بيان عن حزنها العميق إزاء الهجوم الإرهابي الوحشي في بغداد عشية عيد الأضحى.