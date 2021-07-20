اخبار الخليج

السعودية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها فى المدينة المنورة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها فى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 164 يوماً 1873 مسجداً.واس.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعيه المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا