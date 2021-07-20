شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أكثر من مئة ألف مصل، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد علت تكبيرات العيد إيذانا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، فيما أقام عشرات المقدسيين صلاة العيد قرب باب الأسباط، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال.

من جانبه، ناشد الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية؛ حفاظا على الصحة العامة، خاصة مع استمرار انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على حياة المواطنين.