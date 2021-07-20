شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى يرأس اجتماعا أمنيا طارئا على خلفية تفجير مدينة الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أن الإرهاب وخوارج العصر أثبتوا فشلهم في الحصول على موطئ قدم نتيجة الضربات التي تلقوها على أيدي القوات المسلحة العراقية، فلجأوا إلى مسار الخسة والهزيمة عبر استهداف الأبرياء عشوائيا.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا ضم القيادات العسكرية والأمنية والاستخبارية، على خلفية الاعتداء الإرهابي بالتفجير الذي شهدته مدينة الصدر، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأوضح أن المجرمين بمحاولاتهم اليائسة يريدون أن يخلقوا الفوضى، فبعد تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية، ذهبوا إلى القتل العشوائي والتفجير وسط الناس الآمنين.

ووجّه الكاظمي بمحاسبة أي قائد أو ضابط يثبت تقصيره عن أداء واجبه، والتحقيق معه وإحالته الى المحكمة المختصة.