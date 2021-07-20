شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدين التفجير بمدينة الصدر ويؤكد الاستعداد للتعاون مع العراق فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، عن تعازيه لنظيره العراقي برهم صالح في سقوط ضحايا جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة الصدر شرق بغداد أمس الاثنين وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع العراق في مكافحة جميع مظاهر الارهاب.

وأضاف بوتين في برقية العزاء حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، أننا ندين بشدة هذه الجريمة النكراء ونأمل أن ينال منظموها ومرتكبوها العقوبة التي يستحقونها.

و كان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد وجه في وقت سابق بإعادة توزيع القوات الأمنية في بغداد؛ بما يرفع من جاهزيتها وقدرتها على التصدي للمخططات الإرهابية والإجرامية، متعهدا بمحاسبة أي قائد أو ضابط يثبت تقصيره عن أداء واجبه، والتحقيق معه وإحالته الى المحكمة المختصة.

يذكر أن خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت في وقت سابق أن "اعتداء إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح بينهم أطفال".