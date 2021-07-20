شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة الهجوم الصاروخى على القصر الرئاسى ب⁧‫كابول‬⁩ أثناء أداء الرئيس صلاة العيد فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر بث تليفزيونى على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، خلال أداء رئيس الدولة والحكومة وسفراء الدول الاسلامية صلاة عيد الأضحى المبارك.

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بعدم وقوع إصابات نتيجة سقوط ثلاثة صواريخ بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة كابول، خلال صلاة عيد الأضحى، التي حضرها الرئيس الأفغاني أشرف غاني.