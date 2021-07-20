شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ثور هارب يتسبب في حادث على دائري الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثور هارب تسبب في حادث لسيارة بالرياض.

وأظهر الفيديو أثناء ملاحقة أحد الأشخاص للثور الذي هرب منه على الطريق الدائري بالرياض ، وفجأة اصطدمت به سيارة كانت تسير بسرعة .

ويبن الفيديو تضرر مقدمة السيارة وتهشم زجاجها ، فيما سقط الثور مضرجًا في دمائه وسط تجمع المارة.