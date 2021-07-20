شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ثور هارب يتسبب في حادث على دائري الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثور هارب تسبب في حادث لسيارة بالرياض.
وأظهر الفيديو أثناء ملاحقة أحد الأشخاص للثور الذي هرب منه على الطريق الدائري بالرياض ، وفجأة اصطدمت به سيارة كانت تسير بسرعة .
ويبن الفيديو تضرر مقدمة السيارة وتهشم زجاجها ، فيما سقط الثور مضرجًا في دمائه وسط تجمع المارة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ثور هارب يتسبب في حادث على دائري الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.