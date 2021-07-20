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سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مبتهلاً للمولى – عز وجل – أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وهما ينعمان بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على هذا الوطن وشعبه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة – أيدها الله -.
ونوه سموه بما يبذل من جهود كبيرة وعمل دؤوب لإنجاح موسم الحج لهذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس ، وحرص القيادة – أيدها الله –  على صحة الحجاج وسلامتهم بالمقام الأول مع توفير الخدمات والتسهيلات كافة لقضاء نسكهم بيسر وسهولة، استمراراً لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، سائلاً المولى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا والعالم أجمع

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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