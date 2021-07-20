سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بموفور الصحة والعافية ، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة ، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم ويتقبل منهم صالح الأعمال.

كما رفع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن وقيادته أعواما عديدة وأزمنة مديدة والجميع ينعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.