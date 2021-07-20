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وكالة: "حزب الله" نفذ صبره من قطع الطرقات ويحذر من التدخل

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن "حزب الله" اللبناني بلغ تحذيراته للمعنيين من أمنيين وغير أمنيين بشأن قطع الطرقات المؤدية إلى الجنوب اللبناني من قبل بعض المحتجين.

وبحسب الوكالة، فإن قطع أوتوستراد الجنوب بين الحين والآخر في حارة الناعمة وخلدة، أمر لم يعد يتحمله الحزب وسيتدخل في حال "لم تتوقف هذه المهزلة".

ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوزمن 400 بالمئة.

ويأتي ذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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