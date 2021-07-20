شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الحج: تخصيص 25000 حافلة لنقل ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، أن رحلة الحجاج إلى عرفات جاءت إنسيابية ووفق ما خطط له، وفق "عكاظ".

وتم هذا العام الاعتماد على النقل العام والترددي بحافلات يتجاوز عددها 2500 حافلة، وبرحلات تتجاوز 26 ألف رحلة، وأوضح أن نفرة الحجيج من مشعر عرفات تتم بعد وصول الحافلات لمراكز التفويج، ويكون تحركها في اليوم التاسع الساعة الرابعة ووصولها إلى مقار سكن الحجاج في عرفات، والتحرك إلى مشعر مزدلفة عبر رحلات النقل الترددي على ردين وبطرق محددة ذهاباً وعودة.

وأوضح مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور أنه في فجر يوم العيد سيتم خروج الحجاج بالعدد الأكبر من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى بالأسلوب نفسه وعبر طرق محددة وواضحة، ثم تستكمل رحلة الحجيج في أيام التشريق بالأسلوب نفسه إلى المسجد الحرام. وتم تحديد عدد من المحطات في منطقة أجياد والملك عبدالعزيز وباب علي لوصول الحجاج ودخولهم للمسجد الحرام ثم مغادرتهم إلى مراكز الاستقبال.