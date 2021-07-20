شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه على تويتر: نستبشر الخير فى قادم أيامنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن الله تعالى أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وهي أكبر النعم التي حبانا الله بها.

وأضاف الملك سلمان فى تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»: «نحمد الله سبحانه الذى أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر».

وأضاف: «ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا. وكل عام وأنتم بخير».

وكان الملك سلمان قد وجه كلمة لحجاج بيت الله الحرام والمُرابطين والمرابطات في مواجهة المخاطر، والأزمات والمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال "أن المملكة نجحت في الحد من الآثار التي فرضتها جائحة کورونا على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم أكثر من 22 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين؛ مما أسهم في رفع الطاقة التشغيلية للحرمين الشريفين وتمكين قاصديهما من أداء المناسك في بيئة صحية آمنة".

وأشاد بالوعي الكبير لدى قاصدي الحرمين الشريفين في التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وكان من أهم نتائج ذلك أن أكثر من سبعة عشر مليون مستفيد من التطبيقات الحكومية التي أُطلقت خلال الجائحة تمكنوا من أداء مناسك العمرة، والصلاة في الحرمين الشريفين، بكل يُسر وطمأنينة، سالمين من آثار تفشي فيروس "كورونا" المستجد.