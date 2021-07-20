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عاهل الأردن والملكة رانيا يقدمان التهنئة بعيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الملك عبد الله عاهل الأردن، وزوجته الملكة رانيا، المسلمين فى الأردن والعالم العربى والإسلامى، بعيد الأضحى المبارك، وقال العاهل الأردنى :" أعاده الله على وطننا وشعبنا وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وغرد الملك عبد الله بن الحسين، عبر حسابه الرسمى بتويتر مهنئا بالعيد، وقال : " أضحى مبارك، أعاده الله على وطننا وشعبنا وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير".

الملك عبد الله
الملك عبد الله

 

فيما غردت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمى بتويتر قائلة :" عيد أضحى مبارك لكم ولعائلاتكم، أعاده الله علينا جميعا بالخير والصحة والمحبة".

الملكة رانيا
الملكة رانيا

 

ومن جهته هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بوتين- في رسالة التهنئة، التي نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "إن هذا العيد القديم، الذي تعود جذوره إلى قرون، يوجه المؤمنين إلى أصول الإسلام وقيمه ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى والرفق بالمحيطين والقريبين".

وأضاف: "أن هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية، التي تقوم على أساسها كل ديانات العالم، تشكل قوة توحيد جبارة وتسهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي والتقاليد الأصيلة لشعبنا".

وأقيمت صلاة العيد في جامع موسكو الكبير، اليوم الثلاثاء، بحضور 80 شخصا فقط من رجال دين وموظفي الجامع بسبب ظروف وباء ، وتم بث مراسم الصلاة مباشرة، عبر الإنترنت.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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