شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن والملكة رانيا يقدمان التهنئة بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الملك عبد الله عاهل الأردن، وزوجته الملكة رانيا، المسلمين فى الأردن والعالم العربى والإسلامى، بعيد الأضحى المبارك، وقال العاهل الأردنى :" أعاده الله على وطننا وشعبنا وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وغرد الملك عبد الله بن الحسين، عبر حسابه الرسمى بتويتر مهنئا بالعيد، وقال : " أضحى مبارك، أعاده الله على وطننا وشعبنا وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير".



الملك عبد الله

فيما غردت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمى بتويتر قائلة :" عيد أضحى مبارك لكم ولعائلاتكم، أعاده الله علينا جميعا بالخير والصحة والمحبة".



الملكة رانيا

ومن جهته هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى المبارك.