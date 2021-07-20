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إيران تؤكد التزامها بمواصلة المشاورات لحل الخلافات مع السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - طهران– سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نحن ملتزمون بمواصلة المشاورات لحل جميع الخلافات بين طهران والرياض، وإذا كانت هناك حاجة لرفع مستوى الحوار وتم الاتفاق على ذلك فلا قيود لدينا".

وأضاف: "لطالما رحبنا بالحوار لتحقيق نتائج إيجابية ونتطلع إلى المفاوضات الإيجابية مع ".

وتابع: "تتواصل المحادثات الثنائية بين إيران والسعودية عبر القنوات الدبلوماسية"، مؤكدا إن المفاوضات الإقليمية ضرورة دائمة، وقد أكدت طهران دائما على الحوار الإقليمي والحوار بين دول المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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