شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الحج والعمرة يوزع كثافات الحجاج على صحن المطاف والدور الأرضى والدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اللواء محمد البسامي، أن خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة تمت وفقاً للخطة المعتمدة لحج هذا العام .وفق واس.

وأوضح اللواء البسامي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم توزيع الكثافات القادمة من الحجاج إلى المسجد الحرام على صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأول، اتباعاً للضوابط والإجراءات الصحية ‏والوقائية المعتمدة لحج هذا العام.

وأدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، وسط التدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وشاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.