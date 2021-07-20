شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: الجيش اللبنانى يعلن استهداف جنوب البلاد بـ 12 قذيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني أن منطقة وادي حامول تلة ارمز بجنوب البلاد تعرضت لقصف مصدره مدفعية الأراضي الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار.

وأضاف الجيش اللبناني في بيان له اليوم، أنه ما بين الساعة 3.35 و4.45 صباحا، تم استهداف المنطقة بـ 12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان .

وأكد الجيش اللبناني ان وحدة من الجيش عثرت في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع جراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معداً للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة.