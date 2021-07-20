شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن والعاهل الأردنى يبحثان فرص تعزيز السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فرص تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط .

جاء ذلك، وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء، أثناء زيارة جلالة الملك الأردني إلى واشنطن واجتماعه مع بايدن لإعادة التأكيد على القوة الدائمة للشراكة بين الولايات المتحدة والأردن .

وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن وقيادة الملك عبد الله الثاني،وأعرب عن فخره بالإعلان عن تسليم أكثر من 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الأردن، مما يؤكد التزام الولايات المتحدة بإيلاء أهمية كبيرة لجهود التطعيم الدولية مثلما قدمت محليا.

وناقش القادة التحديات الاقتصادية الملحة التي تفاقمت بسبب آثار جائحة كورونا، سواء في الداخل أو في جميع أنحاء العالم .

وركز الزعيمان على فوائد الاستثمار في البنية التحتية، وناقشا الخطة الأمريكية للبنية التحتية وكذلك خطط الأردن لمشروع تحلية المياه وإمكانات الأردن لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي أكبر من خلال الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالدور المهم الذي تلعبه الأردن في الاستقرار الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط ورحب بالقمة الثلاثية الأخيرة في بغداد بين العراق والأردن ومصر. وناقش الزعيمان التحديات الهائلة في سوريا وأهمية إطلاق مبادرة إنسانية واسعة للوصول إلى جميع السوريين المحتاجين.

وتطرق الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني إلى العلاقة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، وناقشا دعم الولايات المتحدة لتحديث أسطول الأردن من طائرات إف-16 المقاتلة ، مما سيعزز كفاءة القوات المسلحة الأردنية.

وشكر الرئيس الأمريكي المملكة الأردنية على اسهاماتها المبكرة الهامة في الحملة الناجحة لهزيمة داعش، وكرّم ذكرى النقيب معاذ الكساسبة كمثال على الشجاعة والبطولة الأردنية.

وأكد بايدن أن إدارته تتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك تعزيز الفرص الاقتصادية التي ستكون ضرورية لمستقبل مشرق في الأردن.