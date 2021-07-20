المجالس المحلية الصومالية تنتخب أعضاء غرفة التشريع العليا تمهيدا للانتخابات العامة

القاهرة - سامية سيد - ينتخب أعضاء المجالس المحلية للولايات الصومالية فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى أعضاء الغرفة التشريعية العليا فى البرلمان الوطنى الصومالى – مجلس الشيوخ – وذلك تمهيدا لاجراء الانتخابات التشريعية العامة التى من المقرر تشهدها الصومال فى شهر أغسطس المقبل لاعضاء غرفتها التشريعية الدنيا – مجلس نواب الشعب الصومالى .

وكان قادة الصومال قد وقعوا فى السابع والعشرين من شهر مايو الماضى اتفاقا نهائيا شاملا حول أزمة الانتخابات، يقضي بإجرائها خلال 60 يوما وذلك فى اجتماع تشاوري موسع عقد في العاصمة الصومالية مقديشو شاركت فيه الحكومة الصومالية وقيادات الاحزاب و القوى السياسية الرئيسية فى البلاد .

وكان القادة الصوماليون قد بدأو مطلع يونيو الماضى محادثات تمهيدية في مقديشو حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ، بعدما أثار تأجيلها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة.

وكانت الصومال قد شهدت اضطرابات واعمال عنف فى منتصف أبريل الماضي نتيجة اعلان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو تمديد ولايته المنتهية فى فبراير الماضى لعامين جديدين دون انتخابات جديدة.