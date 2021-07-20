شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات وحار فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص الطقس المنتظر اليوم الثلاثاء، حيث يستمر تساقط الأمطار في المملكة العربية السعودية،

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس الثلاثاء استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة ، الشرقية ، الرياض ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة، بينما تنشط الرياح على شمال ووسط وشرق المملكة مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئياً بوجه عام مغبرا أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد تكون ممطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا ورطبًا أحيانًا، والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد و تتحول إلى شرقية بعد الظهيرة و تصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الكويتية في الكويت، حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .