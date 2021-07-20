شكرا لقرائتكم خبر عن المسلمون فى الدول العربية يؤدون صلاة العيد مع الالتزام بالإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ملايين المسلمين حول العالم وفى المنطقة العربية على أداء صلاة عيد الأضحى، فى المساجد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقد سمحت غالبية الدول بأداء صلاة العيد فى المساجد، إلا أنها شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك حتى لا تسمح بتفشى الوباء، خاصة مع تراجع ملحوظ فى أعداد الإصابات بالعديد من الدول.

















صورة للصلاة بأحد المساجد صورة للصلاة بأحد المساجد



