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المسلمون فى الدول العربية يؤدون صلاة العيد مع الالتزام بالإجراءات

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القاهرة - سامية سيد - حرص ملايين المسلمين حول العالم وفى المنطقة العربية على أداء صلاة عيد الأضحى، فى المساجد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

وقد سمحت غالبية الدول بأداء صلاة العيد فى المساجد، إلا أنها شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك حتى لا تسمح بتفشى الوباء، خاصة مع تراجع ملحوظ فى أعداد الإصابات بالعديد من الدول.
 

 

العييد

 

 

صلاة العيد داخل الجوامع
 

 

صلاة العيد فى الكويت
 

 

صلاة العيد فى فلسطين
 

 

صلاة العيد
صورة للصلاة بأحد المساجد

 

صلاه العيد
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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