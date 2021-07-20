شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يؤدون طواف الإفاضة وسط تدابير وقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، وسط التدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وقد شاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.