شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لرمى جمرة العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر الثلاثاء، مهللين مكبرين، وسط حالة من الأجواء الإيمانية، ومنظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى شرعوا في رمي جمرة العقبة ، اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

ويأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن ، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

بعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق في منى يذكرون الله كثيرا ويشكرونه أن منّ عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات الثلاث يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.