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الرئيس العراقى معلقا على تفجير الصدر: جريمة بشعة فى عشية العيد

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القاهرة - سامية سيد - وصف رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح التفجير الذي وقع في مدينة الصدر شرقي بغداد بالجريمة البشعة، معتبراً أنه لن يهدأ البال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد.

‏ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن الرئيس صالح في تغريدة على "تويتر"، قوله إنه :"في جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد. لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح. لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت في وقت سابق أن "اعتداءً إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح بينهم أطفال".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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