شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عراقى: استمرار سيناريو الانسحاب من الانتخابات يعنى الطعن المبكر بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس النواب العراقي يونادم كنا أن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاص بالانسحاب من الانتخابات كان صدمة للجميع، مشيرا إلى أن استمرار سيناريو الانسحابات يعني الطعن المبكر بالانتخابات ونزاهتها.

وقال كنا- في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الانسحاب من الانتخابات كان صدمة للجميع، ونتمنى أن تزال الأسباب التي دفعت الصدر لاتخاذ هذا القرار، وأن يعود التيار الصدري للمشاركة على اعتبار أن الكتلة هي جزء مهم من البرلمان الحالي والبرلمان المقبل".

وأضاف أن "هناك صعوبة في إجراء عملية الانتخابات بموعدها، وذلك في حال استمرار الانسحاب، وهذا الأمر بمجمله لن يخدم هدف التغيير ومصداقية الانتخابات"، مشيرا إلى أن استمرار سيناريو الانسحابات معناه الطعن المبكر بالانتخابات ونزاهتها، على اعتبار أن هناك قراءة مسبقة للصدر بشأن شفافيتها أو الخشية من حدوث خروقات فيها.