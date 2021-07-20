شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للدفاع اللبنانى يؤكد جاهزية الأمن لحماية الاستقرار خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للدفاع بلبنان اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها وخصوصا في عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بدعوة من الرئيس اللبناني ميشال عون وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وأعضاء المجلس من وزراء الدفاع والخارجية بالوكالة، والداخلية والبلديات، والمالية، والاقتصاد والتجارة.

وأكد المجتمعون ضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الامن والاستقرار خلال فترة العيد.

كما درس المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، واتخذت في شأنها القرارات المناسبة التي ابقيت سرية وفقا للقانون.

ويشهد لبنان حالة من عدم الاستقرار الأمني في ظل انهيار العملة المحلية امام الدولار وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق بالتزامن مع الفراغ الحكومي لمدة تزيد عن عام منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي واعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بسبب خلافات مع رئيس الجمهورية.