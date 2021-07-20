شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تدين التفجير الارهابى بمدينة الصدر شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية التفجير الإرهابي الذي استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الخارجية الاردنية السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا التفجير الإرهابي الجبان .. مشددا على وقوف الاردن إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل ما يهدد استقراره وأمنه وأمن شعبه الشقيق.

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.