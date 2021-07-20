شكرا لقرائتكم خبر عن غسيل وتعقيم جبلي الصفا والمروة استعدادا لاستقبال وفود الحجاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام في غسيل وتعقيم جبلي الصفا والمروة، استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الكريم بعد عودتهم من المشاعر المقدسة، ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صور من عملية تعقيم جبلي الصفا والمروة وفق الاجراءات الصحية.



الصفا والمروة

وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري مرة كل أسبوع، من خلال 25 من القوى العاملة، الذين يقومون بعمليات الغسيل والتعقيم، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.



عمليات التعقيم



تعقيم جبلى الصفا والمروة

وأوضح عبدالله عسيري، وكيل إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، أنه يتم تطهير جبلي الصفا والمروة بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة في العناصر والأدوات المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة، وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.



جانب من العمل

وأشار عبدالله عسيري، وكيل إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

وتعمل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على قدم وساق لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الحجاج والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، وتطبق رئاسة الحرمين الإجراءات الوقائية وتدفع بأكثر الوسائل التكنولوجية تطورا لمراقبة الإجراءات.