شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يقتل 15 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 15 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي، في مناطق تابعة لإقليم جوبا السفلى بجنوب البلاد.

وقال ضباط في القوات الوطنية الخاصة ” دَنب” لوسائل إعلام الدولة :" إن العملية العسكرية استهدفت بقوة مخابئ للإرهابيين، حيث تمت تصفية 15 عنصرا من المقاتلين المتمردين دون أضرار للمدنيين ".

هذا، ويواصل الجيش الوطني، ملاحقة فلول الإرهابيين، إذ نجح في السابع عشر من الشهر الجاري، في تدمير قواعد للمليشيات بمناطق ولاية غلمدغ وسط البلاد.

وفيما يتعلق بمساعي الجيش الوطني حول القتال ضد الإرهاب ، قتل في السادس عشر من يوليو الجاري، قيادي بارز في تنظيم الشباب على أيدي القوات المسلحة أثناء عملية عسكرية جرت بإقليم شبيلي السفلى.

الجدير بالذكر، أن المحكمة العسكرية بولاية بونتلاند ( شرق البلاد)، تمكنت في شهر يونيو المنصرم، من إعدام 21 عنصرا إرهابيا أدينوا بتنفيذ اغتيالات وتفجيرات ضد مناطق الولاية.