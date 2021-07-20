الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء حلب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووصف التلفزيون السوري الهجوم بـ "العدوان إسرائيلي".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

ونشرت قناة "الإخبارية السورية"، مشاهد وصورا لتصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية. وخلال الفيديو المنشور تتصدى الدفاعات الجوية السورية لهدف في السماء ما يحدث انفجارا كبيرا يضيء ظلمة السماء.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي قام بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".

ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار المادية أو وقوع إصابات.

كان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية نفذ من الأجواء اللبنانية، الثلاثاء 8 يونيو/حزيران المنصرم، حيث استهدف ريف حمص وسط سوريا، واقتصرت الخسائر على الماديات.