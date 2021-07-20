شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السعودي: الجهود الأمنية بموسم الحج تسهم في تحقيق السلامة المستهدفة لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، أن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة بموسم حج هذا العام تسهم في تحقيق مستويات الأمن والسلامة المستهدفة لحماية حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي الذي يشهد فيه العالم استمرار تفشي جائحة فيروس "كورونا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال متابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود لعمليات نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

ووقف وزير الداخلية على استعدادات الجهات الأمنية والحكومية لتنفيذ مهامها بالخطط والتنظيمات المعتمدة لموسم حج هذا العام.

كان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد تفقد - في وقت سابق اليوم - سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، واستعدادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في موسم حج هذا العام، حيث استعرض سير العمل بالخطط التي تنفذها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ونتائج المراحل التي تم تنفيذها، وفقًا للخطة المعتمدة، والتي شملت توفير فرق طبية ميدانية، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية في مواقع تنفيذ مهامهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.