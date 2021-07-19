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“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد المهلة التصحيحية بالقرار الوزاري رقم 105576 وتاريخ 07 / 06 / 1442 هـ الخاص بتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية لمدة شهرين، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 19 سبتمبر 2021م الموافق 12 / 02 / 1443هـ.
يأتي هذا القرار بالموائمة مع الجهات الإشرافية لهذا النشاط، وكذلك لمنح المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للمنصات الإلكترونية التشاركية المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات تنفيذ القرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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