شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى وأقل درجة حرارة تم تسجيلها اليوم الاثنين بمناطق المملكة.
وأكد المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها بمدينة القيصومة حيث تم تسجيل 48 درجة مئوية.
وسجلت “العلا” أقل درجة حرارة حيث سجلت 44 درجة مئوية ، فيما سجلت كلا من عرعر و القريات و سكاكا 4ْ5 درجة مئوية.
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