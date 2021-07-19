الرئاسة اللبنانية: إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد الاثنين المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة الجديدة يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد اعتذار سعد الحريري زعيم تيار المستقبل عن عدم تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بسبب عدم الاتفاق بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون.، جاء ذلك وفقا لأحكام البنـد الثاني من المادة 53 من الدستور اللبناني

ووفقا للجدول المعلن من رئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون يبدأ مشاوراته النيابية من الساعة العاشرة والنصف صباحا، حيث يلتقي رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وسعد الدين الحريري وتمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي.

ثم يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية كتلة تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري في الحادية عشر والنصف ظهرا (وتضم النواب سعد الدين الحريـري، بهية الحريري، هنري شديد، سمير الجسر، محمد كبارة، هادي حبيش، محمد الحجار، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، نزيه نجم، بكر الحجيري، سامي فتفت، طارق المرعبي، وليد البعريني، محمد سليمان، ديما الجمالي، عثمان علم الدين، رولا الطبش.

ويجري عون المشاورات النيابية مع كتلة الوفاء للمقاومة في الثانية عشر إلا ربع (تضم النواب السادة محمد رعد، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، علي عمار، علي فياض، علي المقداد، حسن عز الدين، انور جمعه، أمين شري، حسين جشي، ابراهيم الموسوي، ايهاب حماده.)

ثم يلتقي عون الكتل النيابية للتكتل الوطني والحزب التقدمي الاشتراكي والوسط المستقل والكتلة القومية الاجتماعية واللقاء التشاوري وكتلة الجمهورية القوية والنواب المستقلين وكتلة التنمية والتحرير وتكتل لبنان القوي وكتلة نواب الأرمن وكتلة ضمانة الجبل.

وكان الحريري قد اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة بعد استمرار الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية لقرابة 9 أشهر قدم فيها الحريري تشكيلتين وزاريتن لم يحظيا بالاتفاق مع الرئيس عون.