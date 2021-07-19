شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين التفجير الارهابي بمدينة الصدر شرقي بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة لدول العربية، التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم الاثنين، وأدى الى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء ما بين قتيل وجريح، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وصرح المصدر ان هذا التفجير الارهابي، الذي جاء في يوم فضيل ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، لا ينبغي ان يقوض الجهود المبذولة في سبيل التصدي للإرهاب والسلاح المنفلت غير الخاضع لسيطرة الدولة.

وأضاف أن هذه الأعمال الخسيسة هي محاولات لهز هيبة الدولة العراقية في توقيت مهم يرتبط بالإعداد للاستحقاق الانتخابي في أكتوبر القادم.

وأكد المصدر، مجددا على دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الدولة العراقية في كافة الجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.