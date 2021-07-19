شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يدين الجريمة البشعة بمدينة الصدر ويتعهد باجتثاث الإرهاب من جذوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان برهم صالح، الرئيس العراقى، الجريمة البشعة والقاسية التي استهدفت سكان مدينة الصدر بالعاصمة، متعهدا باجتثاث الإرهاب من جذوره، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وسائل إعلام، الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا تفجير عبوة ناسفة داخل سوق الصدر شرقى بغداد إلى 33 قتيلا.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم الاثنين، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد لمتابعة ملابسات الحادث.