شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني خلال لقائه بايدن: نشكر دعم أمريكا للأردن خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، مباحثات موسعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بواشنطن، أعرب فيها عن شكره للدعم الأمريكي للأردن خلال جائحة كورونا.

وأضاف العاهل الأردنى، أن مختلف الدول تواجه تحديات كبيرة ويجب العمل معا لمواجهتها.

وقال بايدن خلال لقائه الملك عبد الله الثانى، إن واشنطن ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن، والولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب المملكة، مضيفا "نتطلع قدما لمساعدتكم في مواجهة التحديات التي يواجهها الأردن".

ووصل الملك عبد الله الثانى والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، إلى البيت الأبيض في زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويتناول لقاء الملك الأردني مع الرئيس الأمريكي، وهو الأول لزعيم عربي مع الرئيس بايدن منذ انتخابه، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.