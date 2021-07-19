شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة مسنة تروي انطباعها عن أداء مناسك حج هذا العام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عبرت مواطنة رزقها الله هذا العام بالحج عن فرحتها بأداء المناسك بكل سهولة ويسر رغم كبر سنها. وقالت المواطنة في مداخلة على قناة “الإخبارية”: “الحمد لله إني بنت السعودية، شعبنا أحسن شعب وأفتخر أني سعودية، وفخر لنا الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”. وأوضحت أن قوات الأمن لم تدخر جهدا في تقديم المساعدة والعون والخدمات للحجاج. وكان حجاج بيت الله الحرام قد استمعوا إلى خطبة عرفة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة، والتي تحدث فيها عن الإحسان في صور الشريعة الإسلامية، كما دعا الحجاج للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك، واغتنام يوم عرفة في الدعاء والتضرع لله تعالى.

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